هزاع بن زايد: القيادة حريصة على استقرار الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حرص القيادة الحكيمة على تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لما له من أهمية بالغة في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات.

وقال سموه إن حكومة أبوظبي وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستواصل دعمها ورعايتها للمشاريع والمبادرات التي تضمن لمواطني الدولة العيش الكريم والارتقاء بمستوى رفاههم الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه أمس، في معرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع السنوي الذي يضم نحو 50 مشروعا جديدا، حيث كان في استقباله حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الصندوق والمسؤولون.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالجهود التي يقوم بها صندوق خليفة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر برامجه النوعية والمبتكرة.. داعيا سموه إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء وطرح البرامج المبتكرة التي من شأنها تعزيز دور المواطن في عملية التنمية التي تشهدها الدولة.

واستمع سموه خلال جولته في المعرض إلى شرح واف حول آخر التطورات والمبادرات التي ينفذها الصندوق والخطط المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة.

كما استمع سموه إلى شرح عن برنامج "زرعي" وأهدافه الذي أطلقه الصندوق مؤخرا بهدف تمكين أبناء الوطن العاملين بالقطاع الزراعي وحثهم على اعتماد أساليب الزراعة المائية التي من شأنها توفير المياه المستهلكة بنسبة تصل إلى نحو 80 في المائة.

اطلاع

واطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على المشاريع المشاركة وما تقدمه من منتجات وخدمات تعكس القدرات التي يتمتع بها أبناء الوطن عبر مشاريع نوعية تتجسد سلعاً ومنتجات وخدمات يستفاد منها في مجالات عدة.

وتبادل سموه الأحاديث مع أصحاب المشاريع وتعرف سموه على خططهم وطموحاتهم والمعوقات والصعوبات التي تعترض طريقهم، حيث وجه بتذليل كافة تلك المعوقات.

وأكد سموه على ضرورة متابعة ودعم هذه المشاريع على كافة الصعد، وبما يحقق الغاية من إقامتها ويعود بالنفع على أصحابها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وبما يعكس الدور الريادي للقطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.