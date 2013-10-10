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اليوم.. انطلاق مهرجان "أسوان آمنة" بمعبد فيلة لتنشيط السياحة

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اليوم.. انطلاق مهرجان "أسوان آمنة" بمعبد فيلة لتنشيط السياحة اليوم.. انطلاق مهرجان "أسوان آمنة" بمعبد فيلة لتنشيط السياحة

تنطلق صباح اليوم الخميس، فعاليات مهرجان "أسوان آمنة" والتى دعت لها غرفة السياحة بأسوان بالتنسيق مع شركات السياحة، ومحافظة أسوان، لإرسال رسالة إلى دول العالم بأن أسوان بلد سياحى آمن.

وأكد حسن عبد القادر أمين عام غرفة السياحة بأسوان، أن الاحتفالية تأتى ضمن خطوات تنشيط السياحة بمدينة أسوان، تزامناً مع بدء الموسم السياحى بأسوان، والتى يحضرها محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى وغرفة السياحة، ونقابة المرشدين السياحيين، وممثلين عن شركات السياحة بأسوان.

وأضاف "عبد القادر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، نظرا لما تشهده البلاد من استقرار فى المناطق السياحية بعد ثورة 30 يونيو 2013، وحاجة البلاد إلى استنهاض الجهود من أجل البناء والتنمية، حيث إن السياحة من الصناعات التى تأثرت منذ قيام الثورة بانخفاض الوافدين إلى ثم توقفها تماما.

وأشار إلى أن موظفى شركات السياحة بأسوان وبعد معاناتهم طوال هذه الفترة يعتزمون تنظيم احتفالية بمعبد فيلة، غداً، لدعوة السائحين لزيارة أسوان، وسوف تشارك فى هذه الاحتفالية.

وأوضح "عبد القادر"، أن برنامج الاحتفالية يتضمن، عروض للفرقة النوبية على مرسى معبد فيله، يعقبها كلمة ترحيب لشركات السياحة بمحافظ أسوان، وكلمة للمحافظ وغرفة السياحة أيضاً، ثم يختتم برنامج الاحتفالية بعرض فلكلورى للفرقة النوبية وجولة مفتوحة بالمعبد.

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مصر 365

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