سفير مصر بتونس: أيدت "السيسى" عقب انحيازه للشعب فى 30 يونيو

قال أيمن جمال الدين مشرف السفير المصرى بتونس، إنه كان من المؤيدين للفريق أول عبد الفتاح السيسى تأييدا كليا ولثورة 30 يونيو، بعد بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بانحيازه للشعب فى الثالث من يوليو وإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسى من حكم البلاد.

وعن عودته مرة أخرى لمتابعة مهام أعماله كسفير مصرى فى تونس قال "إن القرار فى يد القيادة السياسية للبلاد ووزير الخارجية".

وأضاف مشرفة خلال حوار تلفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء"، أن مصر تتعامل مع دولة تونس والمؤسسات الرسمية بداخلها وزارة الخارجية التونسية، مؤكدا بأن موقف الأحزاب السياسية لا تلزمنا ومن ضمنها حزب النهضة التونسى الذى يتدخل فى الشأن المصرى، مطالبا عدم تدخل الدول الصديقة فى الشئون الداخلية كما لا تتدخل مصر فى شئونها.