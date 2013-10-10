أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشار بوزارة البيئة يطالب بتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية

Google+ Print
مستشار بوزارة البيئة يطالب بتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية مستشار بوزارة البيئة يطالب بتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية

طالب الدكتور مجدى علام، مستشار وزير البيئة، بضرورة تشكيل لجنة محايدة من وزارات البيئة والصناعة والتخطيط، لتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية.

وأكد "علام"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش اجتماع خبراء وزارة البيئة مع ممثل لجنة الخمسين الدكتور أحمد خيرى، أن إدارة التفتيش البيئى تعانى من مشكلات فى قضية إغلاق المصانع المخالفة للشروط البيئية.

وأشار إلى أن الوزارة مخول لها إغلاق المنشآت الصناعية المسببة للتلوث دون تحديد نوع المنشآت، ولذا شدد على أهمية تشكيل لجنة لتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية، على أن يكون دور اللجنة تحديد عدد العمالة بالمنشآت الصناعية، وحجم تمويلها، وتوضيح أنواع المنشآت التى تخضع للقانون، حتى لا تتحمل وزارة البيئة المسئولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365