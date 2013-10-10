مستشار بوزارة البيئة يطالب بتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية

طالب الدكتور مجدى علام، مستشار وزير البيئة، بضرورة تشكيل لجنة محايدة من وزارات البيئة والصناعة والتخطيط، لتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية.

وأكد "علام"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش اجتماع خبراء وزارة البيئة مع ممثل لجنة الخمسين الدكتور أحمد خيرى، أن إدارة التفتيش البيئى تعانى من مشكلات فى قضية إغلاق المصانع المخالفة للشروط البيئية.

وأشار إلى أن الوزارة مخول لها إغلاق المنشآت الصناعية المسببة للتلوث دون تحديد نوع المنشآت، ولذا شدد على أهمية تشكيل لجنة لتعديل قوانين التراخيص للمنشآت الصناعية، على أن يكون دور اللجنة تحديد عدد العمالة بالمنشآت الصناعية، وحجم تمويلها، وتوضيح أنواع المنشآت التى تخضع للقانون، حتى لا تتحمل وزارة البيئة المسئولية.