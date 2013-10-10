الجالية المصرية بالرياض تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. اليوم

يقيم المكتب الثقافى المصرى للجالية المصرية بالرياض مساء اليوم الخميس احتفالا بالذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويشارك فى الحفل الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، برعاية السفير عفيفى عبد الوهاب سفير مصر بالرياض.

> وقال المهندس إمام يوسف رئيس الاتحاد، إن الاتحاد سيقوم بتكريم ملحق الدفاع المصرى، العقيد أركان حرب محمد أبوالفتوح جاب الله باعتباره ممثل القوات المسلحة المصرية فى المملكة، وتعبيرا عن مشاعر الحب من شعب مصر وجموع الجالية المصرية بالمملكة لجيشه العظيم.

وأشار يوسف إلى أن حفل أكتوبر هذا العام مختلف، حيث إنه يعبر عن مدى الثقة الذى يوليها الشعب المصرى لقواته المسلحة وجيشه وأبطاله وقادته وجنوده، الذين عبروا بمصر إلى الكرامة والتحرير فى 1973، كما عبروا بالشعب المصرى إلى بوابات الأمل والمستقبل الذى تستحقه مصر فى يونيو 2013م عندما شعر الجيش بأوجاع الوطن، وانحاز لمطالب الشعب وإرادته، ووضع قادته الشرفاء، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام، مع كافة القوى الوطنية المخلصة خارطة طريق ترسم مستقبل مصر.

> وأضاف يوسف أن الحفل سيشهد تكريما شعبيا متميزا للدول التى ساندت مصر فى ثورته، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام وفد من الاتحاد بزيارة سفراء هذه الدول بالرياض، لتقديم الدعوة لهم لحضور هذا التكريم.

يذكر أن اللجنة العليا للحفل والتى أشرفت على كافة التفاصيل تتكون من محمد شاهين، وبهاء ماضى، وهانى الفقى، ومحمد الجندى، وطارق إمبابى، وطارق آدم، وجمال شلوف، بالإضافة إلى شباب حزب الدستور بالرياض.