بنكيران: تمثيل النساء سيرتفع فى الحكومة المغربية الجديدة

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، "إن تمثيل النساء فى التشكيلة الحكومية الجديدة، المرتقب الإعلان عنها خلال 48 ساعة سترتفع، مقارنة مع الحكومة الحالية التى تشغل فيها امرأة واحدة منصباً وزارياً".

وأعلنت الحكومة المغربية فى مايو الماضى عن خطة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها، "إكرام فى أفق المناصفة"، ويمتد تنفيذها إلى عام 2016، موعد انتهاء مدة الحكومة الحالية.

وأضاف بنكيران، فى كلمة له خلال ندوة بالعاصمة المغربية الرباط أمس الأربعاء، بعنوان "المرأة فى المناصب السامية"، بمناسبة اليوم الوطنى المغربى للمرأة، أن "الحكومة رغم ما تواجهه من صعوبات، إلا أنها عازمة على تطبيق الخطة التى أعلنت عنها مؤخراً بشأن المناصفة بين الرجال والنساء، ودعم حقوق المرأة".

وقال، "إن حزب العدالة والتنمية "الإسلامى" والذى يقود الائتلاف الحاكم، "ليس ضد مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، باعتبارهما حقاً دستورياً"، ويشغل بنكيران منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.