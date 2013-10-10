اليوم.. المرحلة النهائية لمسابقة "KASR GOT TALENT" بطب قصر العينى

قدم فريق فرتيجو عرضا مسرحيا صامت فى تصفيات المرحلة النهائية لمسابقة "KASR GOT TALENT" بطب قصر العينى، والذى اختير كأول موهبة من لجنة التحكيم للتأهل للعرض النهائى اليوم الخميس بمسرح الكلية، فى التصفيات الأولى التى اختير خلالها 16 موهبة فقط من أصل 50 طالبا متقدم.

و قال الطالب صموئيل فايق، أحد أعضاء الفريق، إن الفريق مكون من 8 طلاب يشاركون فى عروض مسرحية صامتة كوميدية، واجتماعية، ودينية أحيانا.

وأضاف فايق أن العرض عبارة عن مزيج من الحركات المضحكة فى إطار موضوع " مابين الحظ والقدر"، تصف المشاهد شخصا محظوظا جدا وآخر قليل الحيلة، بشكل ساخر مسرحى، كما أنهم ارتدوا ماسكات على الوجه خلال العرض للرمز.

كما أوضح فايق أن الفريق تم تشكيلة من 10 أشهر، وان لديه 5 عروض مسرحية تتنوع ما بين الدراما والعروض الصامتة والمسرحية.