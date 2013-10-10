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"مكافحة الجريمة الليبى" يعثرون على ثلاثة قتلى غرب طرابلس

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"مكافحة الجريمة الليبى" يعثرون على ثلاثة قتلى غرب طرابلس "مكافحة الجريمة الليبى" يعثرون على ثلاثة قتلى غرب طرابلس

عثر أعضاء مكتب مكافحة الجريمة الليبى بالنجيلة أمس الأربعاء، على ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص داخل سيارة بمنطقة النجيلة، "بلدة ليبية تتبع بلدية جنزور تقع شمال غرب ليبيا، وتبعد 20 كيلو متر غرب طرابلس، النجبلة".

وأفاد المتحدث الرسمى باسم إدارة مكافحة الجريمة "عبد الحكيم البلعزى فى تصريح له، أن جثث القتلى وجد عليها أثار تعذيب ومقيدة الأيدى وتم التعرف على هويتهم وهم "على محمد جويلة"، و"مهند الرابطى"، و"سالم مختار المشاى".

وأشار "البلعزى" إلى أن هؤلاء القتلى تم تسليمهم إلى السلطات المختصة، وأن البحث لا زال جاريا للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

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مصر 365