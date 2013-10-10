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بالصور.. ملحق الدفاع المصرى بمسقط يقيم احتفالية بذكرى نصر أكتوبر

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أقام ملحق الدفاع المصرى لدى سلطنة عمان العقيد بحرى أ. ح مصطفى محمد محمود مساء أمس الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بفندق "هوليدى إن مسقط".

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى لمصر والسلام السلطانى للسلطنة، ثم كلمة للعقيد مصطفى محمد محمود، والذى طالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء .

واستطرد العقيد مصطفى قائلاً: "تؤمن القوات المسلحة المصرية بعقيدة راسخة، هى أن الوطن أسمى مهمة وأعظم من أى سلطة، ولعل دماء الشهداء من الجيش والشرطة التى تسيل فى سيناء الحبيبة تطهرها، وتمحو عنها دنس عصابات الزيف والعنف والإرهاب خير شاهد على أن البوصلة واضحة والطريق مستقيم لاعوج فيه".
> وتابع: "لقد جاء إنحياز الجيش لإرادة الشعب المصرى العظيم فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ليؤكد على أنه جيش الشعب الذى لم ينحاز يوماً إلا لصالح وطنه ومطالب شعبه فى بناء الدولة الديمقراطية الحرة المستنيرة.. لا لدولة العنف والكراهية والإقصاء".

وأضاف ملحق الدفاع: "أربعون عاماً مرت على ملحمة العبور العظيم فى حرب السادس من أكتوبر المجيدة، سنوات طوال مضت لكن عزائم الرجال لا زالت صلبة كالجبال الرواسخ، ودماء الشهداء لا زالت حية تنبض فى القلوب، وتسكن الضمائر، أما تراب الوطن فإنه كان وسيكون دوما أغلى من الدماء وأعز من الحياة".

وشدد على أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن فقط حرباً لتحرير الأرض، لكنها كانت اختباراً لتحقيق الإرادة واستعادة الكرامة، ولحظة مصير تجلت فيها أسمى معانى الفداء والتضحية، وكان للأصدقاء من أحرار العالم وقفة مشهودة، أما الأشقاء العرب فإن دماء شهدائهم الغالية التى ارتوت بها أرض سيناء أعظم شاهد على وحدة مصير هذه الأمة مهما تربص الأعداء.

وفى ختام كلمته قدم تحية إعزاز وتقدير واجبة للسلطنة وشعبها وراعى نهضتها السلطان قابوس بن سعيد المعظم، صاحب المواقف التاريخية المشهودة فى الوقوف إلى جانب مصر وشعبها، خاصة فى الأوقات الصعبة عندما يعز الأصدقاء، كما شكر الحضور وسيادة الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة ضيف شرف الاحتفالية على مشاركته.

حضر الاحتفالية عمرو الزيات سفير مصر لدى السلطنة، والفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهانى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، والسفير سالم الريامى رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية العمانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلى القنصليات المختلفة والقادة العسكريين والمسئولين والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مسقط، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد كبير العمانيين وأبناء الجالية المصرية والجاليات العربية بمسقط.

تفقد الحضور فيلما تسجيليا ومعرضا وثائقيا، والذى يبرز تاريخ الجيش المصرى ودوره خلال الفترة من ثورة 23 يوليو 1952 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، وكذلك معرض للتحف والمخطوطات الفرعونية التى تبرز تفوق الحضارة الفرعونية المصرية والدقة والإبداع المصرى منذ العصور القديمة، وتخلل الحفل مشاهد وفيلمًا تسجيليًا حول بطولات أكتوبر المجيدة، والدور الذى اضطلعت به القوات المسلحة خلال الثورات المختلفة التى شهدتها البلاد.

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