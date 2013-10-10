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فى الذكرى الثانية لمذبحة ماسبيرو.. الأقباط يطالبون بمحاكمة الجناة

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فى الذكرى الثانية لمذبحة ماسبيرو.. الأقباط يطالبون بمحاكمة الجناة فى الذكرى الثانية لمذبحة ماسبيرو.. الأقباط يطالبون بمحاكمة الجناة

أحيا الأقباط أمس الأربعاء الذكرى السنوية الثانية لمذبحة ماسبيرو بدير سمعان الخراز بالمقطم، بحضور العديد من الشخصيات العامة وأبطال حرب أكتوبر.

وأعلنت فيه الكنيسة الأرثوذكسية عن احتفالية رسمية لشهداء ماسبيرو غدا الجمعة بكنيسة الملاك بـ6 أكتوبر، يترأسها الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر، حيث سيتم إقامة قداس صباح الجمعة، ويعقبة تكريم لأسر الشهداء، بمشاركة حركة اتحاد أسر شهداء ماسبيرو، التى طالبت رسميا الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالقصاص لدماء الشهداء وفتح التحقيقات مرة أخرى، وذلك عقب مرور عامين على المذبحة دون تقديم المتهمين للمحاكمة وحفظ التحقيقات.

وطالب اتحاد شباب ماسبيرو ومؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان فى التأبين بمحاكمة قيادات المجلس العسكرى.

و طالب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، بأن يصدر بنفسه امراً بفتح ملف تحقيقات ماسبيرو بعد أن حفظت التحقيقات فى عهد المعزول مرسى.

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مصر 365