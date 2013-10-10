وزير الداخلية: تمكنا من مواجهة حملة إرهابية شرسة.. وسلامة الحجاج تستدعي أخذ جميع الاحتمالات

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وأعضاء اللجنة أمس على استعدادات الأجهزة المعنية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1434ه.

وبدأ سموه جولته بزيارة معسكرات قوات الطوارئ الخاصة في موقف حجز السيارات على طريق مكة الطائف - السريع ثم شاهد عرضاً عسكرياً للقوات الأمنية الأرضية والجوية المشاركة في موسم حج هذا العام. ودشّن سموه المرحلة الأولى من مستشقى قوى الأمن بمكة المكرمة الذي تصل طاقته السريرية بعد استكماله إلى 262 سريراً. وفي حديث سابق ل(و.أ.س)، أوضح الأمير محمد بن نايف أن مقتضى الأمانة في الحفاظ على سلامة وأمن الحجاج يستدعي منا أخذ جميع الاحتمالات على محمل الجد. وقال سموه: إن هذا العام شهد صدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة وقوامها أربعون ألفاً من رجال الأمن. وأعرب عن أمله بأن يؤدي كل حاج نسكه بكل طمأنينة مع البعد عن كل ما يصرفه عن ذلك.