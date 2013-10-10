الرئيس منصور لخادم الحرمين: مواقفكم الكريمة الشجاعة ساعدت مصر على تخطي المصاعب

بعث فخامة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت لدى مغادرته المملكة اول من أمس برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله فيما يلي نصها: خادم الحرمين الشريفين الأخ الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية يسعدني في ختام زيارتنا لبلدكم الشقيق أن أبعث إليكم بأسمى آيات الشكر على ما لقيناه من كرم الضيافة والحفاوة. وأغتنم هذه الفرصة كي أعرب عن تقديري للمشاورات الأخوية المثمرة التي جرت ييننا في جو يسوده الود والتفاهم حول قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب القضايا الثنائية والتعاون المشترك بيننا. كما أود أن أشيد مجدداً بعلاقات الأخوة العميقة وبأواصر المودة الراسخة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وبمواقفكم الكريمة الشجاعة المؤيدة لإرادة الشعب المصري والتي جاءت لتساعد مصر على تخطي المصاعب التي تمر بها. إن اختيار أراضيكم المقدسة الطاهرة لنحل بها في أولى زياراتنا للخارج، إنما أتى ليؤكد على اعتزازنا البالغ ببلدكم الشقيق وتقديرنا الكامل لمكانتكم المرموقة في قلوب كل المصريين. وأدعو الله تعالى أن ينعم عليكم بحياة زاخرة بالصحة والسعادة، وعلى شعبكم الشقيق بدوام التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة. مع أسمى اعتباري وتقديري الأخوي.

المستشار/ عدلي منصور

رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت.