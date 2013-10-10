الأمير متعب بن عبدالله: جميع منشآت الحرس الصحية مفتوحة لجميع المواطنين

المدينة المنورة - سالم الأحمدي، خالد الزايدي، تصوير- فايز المطيري

رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه للوطن والمواطنين وضيوف الرحمن من خدمات عبر منشآت ضخمة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنها هذا الصرح العملاق مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وقال سموه: إنه لمن دواعي سروري أن أكون اليوم في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونحن في هذه الأيام الفضيلة العشر من ذي الحجة، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة حريصة على تلبية تطلعات هذا الشعب الوفي الأصيل وتوفير سبل الراحة والأمن والأمان له والعيش الكريم.

جاء ذلك خلال كلمة سموه في حفل تدشين مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ومسؤولي القطاعات العسكرية والمدنية.

وقال سمو وزير الحرس الوطني: لقد خطا القطاع الصحي بالحرس الوطني خطوات كبيرة نحو التطوير والتحديث والدليل على ذلك النقلة في منشآت الحرس الوطني من تعليم جامعي وتدريب يخدم أبناء الحرس وجميع فئات المواطنين.

وأضاف: إن شاء الله هذا الصرح وافتتاحه اليوم أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين وقد أمر – حفظه الله – أن يطلق اسم علم من أعلام العمل والجد والإخلاص لوطنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز على المستشفى.

وختم سموه كلمته بشكر الله سبحانه على هذا التوفيق كما شكر سمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما قدمه من تسهيلات حتى أبصر هذا المشروع النور.

هذا وقد بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمة أوضح فيها أن الإنجازات والمشاريع توالت وازدهرت في ظل قائد مسيرة الخير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله-.

وقال إن هذا اليوم المبارك وبهذا الافتتاح الميمون لهذا الصرح الطبي الجديد جاء نتيجة لتلمس القيادة الحكيمة لاحتياجات المواطن للخدمات الصحية التخصصية في كافة مناطق المملكة مشيرا إلى أن الشؤون الصحية تفخر بانضمام المستشفى إلى المستشفيات والمدن الطبية التابعة لها في كلٍ من الرياض وجدة والأحساء والدمام، وسعت الشؤون الصحية من خلال هذه المنشأة الطبية الحديثة لتوفير الخدمات الصحية بأرقى المستويات، وتطبيق المعايير المهنية في تقديم الرعاية الطبية على هذه الأرض الطاهرة، ويُعد هذا المستشفى بفضل الله وتوفيقه منشأة صحية متكاملة وبسعة سريرية تقارب ال320 سريرا، ثم تقدم الدكتور القناوي بالشكر لسمو وزير الحرس الوطني على رعايته حفل الافتتاح ودعمه اللا محدود لجميع مشاريع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، كما تقدم بالشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تشريفه حفل الافتتاح، وكذلك سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي على ما يبذله ويساهم به في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها المشاريع الصحية التابعة للحرس الوطني بالمنطقة، ثم شكر عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني على متابعته الدؤوبة وحرصه المستمر في سبيل تطوير قطاعات الحرس الوطني المختلفة ومنها القطاع الصحي.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلما وثائقيا عن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يحكي رحلة الإنجاز.

بعد ذلك ألقى سمو وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي كلمة قال فيها إن افتتاح المستشفى يعتبر تتويجاً للخدمات التي تقدم للمواطن للمساهمة بشكل مؤثر وفعال في مسيرة التنمية المباركة جنباً إلى جنب مع كافة قطاعات الدولة، وأن هذا الصرح هو إضافة جديدة للخدمات المقدمة لمنسوبي الحرس الوطني ومواطني المملكة بما يتوافق مع أعلى المستويات العالمية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة التكاملية بين الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية والرعاية التخصصية الدقيقة، لافتا إلى أن هذه الشواهد وغيرها الكثير تؤكد أن صحة المواطن من أبرز أولويات وجل اهتمام قيادة هذا الوطن، مما وصل بمستوى الرعاية الصحية بالمملكة إلى العالمية وأصبح الكثير من المرضى في دول العالم من مشرقه إلى مغربه يأمل العلاج بهذا الوطن.

ثم تفضل سمو الأمير متعب بن عبدالله بافتتاح وتدشين مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، عقب ذلك قدمت الهدايا التذكارية لسموه من الحرس الوطني بالقطاع الغربي قدمها سمو وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، كما قدمت لسموه هدية من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني قدمها الدكتور بندر القناوي، ثم قام سموه بزيارة تفقدية للمستشفى والتقى بالطواقم الطبية وزار بعض المرضى متمنيا لهم الشفاء العاجل والأجر والمثوبة، وأدلى سموه بتصريح لوسائل الإعلام حيث أجاب على سؤال ل"الرياض" حول تخصيص المستشفى لمنسوبي الحرس أم لجميع المواطنين، فقال سموه: إن جميع منشآت الحرس الوطني الصحية مفتوحة لجميع المواطنين وهذا أحد أهدافنا لخدمة المواطنين جميعهم، وعن جهود الحرس الوطني في خدمة الحجيج قال سموه: يشارك الحرس الوطني في جميع مرافق الدولة بتقديم خدماته لضيوف الرحمن والسهر على أمنهم وراحتهم وسوف نخدم الجميع ولن نسمح لأن تستغل مشاعر الحج للشعارات السياسية أو خلافها.

هذا وقد قام سموه بعد افتتاحه للمستشفى بجولات ميدانية شملت الفوج السادس حيث استقبله أمير الفوج خربوش بن هندي الذويبي ووكيل الفوج بندر الذويبي الذي ألقى كلمة ترحيبية بسموه، كما زار الفوج الواحد والأربعين حيث استقبله أمير الفوج حسين اللحاوي وزار لواء الملك فيصل للحرس الوطني واستقبله قائد الفوج اللواء فيحان العتيبي ومنسوبو اللواء، وختم سموه الجولة بزيارة لمعرض "بنيان" جوار المسجد النبوي الشريف وتفقد جناح الحرس الوطني وأبدى إعجابه بما شاهده.