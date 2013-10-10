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رئيس هيئة تبوك: مقتحم حفل المدرسة الهندية ليس من منسوبينا

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رئيس هيئة تبوك: مقتحم حفل المدرسة الهندية ليس من منسوبينا رئيس هيئة تبوك: مقتحم حفل المدرسة الهندية ليس من منسوبينا

 نادر العنزي (تبوك)

نفى لـ «عكاظ» رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك فهد السويح ما يتم تداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تدخل جهات حكومية في عملهم والبت في قضاياهم، مؤكدا أن جهاز الهيئة لا يمكن أن يقبل بأية تدخلات.وقال السويح، إن الشخص الذي دخل حفل المدارس الهندية البارحة الأولى معترضا على الحفل الموسيقي للمدارس ليس من منسوبي هيئة تبوك. مشيرا إلى أن رجال الهيئة لا يمكن لهم الإقدام على مثل هذه التصرفات، وتمنى رئيس هيئة تبوك من وسائل الإعلام ومن مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في النشر والابتعاد عن الأخبار المغلوطة.يذكر أن عدداً من مغردي موقع التواصل الاجتماعي «التويتر» تناولوا ما اسموه تدخل بعض الجهات في عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك.

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