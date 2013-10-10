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تكليف 80 عضوا في هيئة حائل

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 سطام الجميعة (حائل)

اعتمد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل الشيخ معتق بن عواض الحربي تكليف 80 عضوا لتغطية العمل الميداني خلال إجازة عيد الأضحى المبارك موزعين بين خمسة مراكز داخل المدينة وهي مراكز برزان، المنتزة، العزيزية، المطار ،والزبارة، إضافة إلى محافظات المنطقة وبعض المراكز التابعة لها وذلك لتغطية الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات العامة والمرافق التي يرتادها الأهالي.وأوضح فضيلته أن الجهود تأتي من منطلق الصالح العام وأمن المواطن الذي تحرص عليه الرئاسة، كما أكد فضيلته ثقته بأبنائه الشباب مرتادي الأسواق والمتنزهات وأنهم على مستوى كبير من الفهم والوعي.

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