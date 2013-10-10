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نقاط فرز لضبط حجاج بدون تصاريح في أملج

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نقاط فرز لضبط حجاج بدون تصاريح في أملج نقاط فرز لضبط حجاج بدون تصاريح في أملج

 عبدالله السميري (أملج)

أعلن الناطق الإعلامي في شرطة منطقة تبوك المقدم خالد أحمد الغبان أنه ضمن الإجراءات المتخذة لمنع أي شخص لا يحمل تصريحاً من الوصول إلى المشاعر المقدسة تم استحداث عدد من نقاط الفرز الأمنية الميدانية المكونة من عدد من الضباط والأفراد، وذلك على الطرق العابرة داخل القرى والمراكز التي قد يسلكها بعض السائقين لتهريب من ينوي الحج من دون تصريح، النقاط أنشأت بمتابعة من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء معتوق الزهراني وتمت السيطرة بواسطتها على كل السيارات العابرة واتضحت فاعليتها من خلال أدائها إلى جانب الطرق المغطاة بواسطة قوة أمن الطرق، والتي ستساهم في تحقيق شعار (لاحج بدون تصريح)، ودعا مدير شرطة منطقة تبوك جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم مخالفة النظام واتباع الطرق النظامية لإداء الفريضة.

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