إتلاف صناديق الخضار المستخدمة في الجوف

فايز الشراري، عبدالعزيز المشيطي (طبرجل)

شنت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الجوف ممثلة بإدارة الأسواق وقسم النظافة برفقة فرقة من الأمن والسلامة، حملة شاملة على أسواق الخضار والفاكهة المركزي في سكاكا، وتم إتلاف ما يقارب 250 من الفلين المستخدم والمخصص للخضار والفاكهة تحسبا لعدم استخدامها أكثر من مرة، حيث يخالف ذلك التعليمات الصحية، وأهابت الإدارة العامة لصحة البيئة بالمواطنين إتلاف الفلين قبل رميه في الحاويات كي لا يتم جمعه مرة أخرى بواسطة العمالة ومن ثم بيعه على بعض المحلات بأسعار زهيدة، ونبهت المواطنين بشراء الخضار والفواكه بالكيلو وانتقاء الخضار الطازجة وملاحظة الخضار أسفل الصندوق بهدف مكافحة طرق الغش في الوزن والجودة والإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق طوارئ الأمانة 940.