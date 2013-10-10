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أمير جازان يوجه بدراسة أوضاع خريجات كلية العلوم الطبية

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أمير جازان يوجه بدراسة أوضاع خريجات كلية العلوم الطبية أمير جازان يوجه بدراسة أوضاع خريجات كلية العلوم الطبية

 عبدالرحمن الختارش (جازان)

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اهتمامه بوضع خريجات الدفعة الأولى من قسم التغذية العلاجية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة جازان بعد أن تعثرت محاولاتهن المتكررة للحصول على فرص وظيفية مناسبة واعتذار الجهات المختصة عن استقبال طلباتهن لعدم توافر الشواغر الملائمة لهذا التخصص.ووفقا للمتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعله فقد اطلع سمو أمير المنطقة على شكوى الخريجات وتفاعل مع مضمونها وأصدر تعليماته العاجلة لكل من مدير عام الشؤون الصحية ومدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية ومدير عام فرع وزارة العمل لدراسة ومعالجة موضوعهن واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيعاب هؤلاء الخريجات في مجالات العمل التي تتوافق مع طبيعة تخصصهن العلمي.وأضاف المتحدث الرسمي أن سمو أمير المنطقة أكد على أن توظيف الشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن يمثل أولوية مطلقة تتطلب تضافر جهود الجميع تمشيا مع التوجيهات السامية الكريمة بهذا الشأن.

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