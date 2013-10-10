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4 مراكز صحية تخدم أهالي الدوادمي في العيد

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 خالد العصيمي (الدوادمي)

أوضح مدير مستشفى الدوادمي والمشرف العام على المراكز الصحية سعد بن محمد اليحيى لـ «عكاظ»، أن أربعة مراكز صحية ستعمل خلال إجازة عيد الأضحى داخل محافظة الدوادمي، وأفاد بأن هذه المراكز هي مراكز شرق وغرب وجنوب الدوادمي، ومركز الملك فهد بحي النهضة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية في المراكز التابعة للمحافظة.وقال اليحيى، إن جميع أقسام مستشفى الدوادمي بما فيها العيادات الخارجية ستواصل عملها في استقبال المرضى والمراجعين خلال فترة الإجازة، حرصا على عدم تعطيل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ولضمان توفير خدمات ذات جودة عالية، وطلب من الجميع التقيد بالحضور في مواعيدهم المقررة.

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