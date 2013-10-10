مؤتمر عالمى لجراحات الطوارئ بجامعة المنصورة يناير القادم

تعقد كلية الطب جامعة المنصورة المؤتمر العالمى لجراحات الطوارئ والإصابات فى منتصف يناير القادم، يشارك بالمؤتمر أكثر من 250 طبيباً بالإضافة إلى أطباء من أمريكا وسويسرا والكويت والسعودية.

ويناقش المؤتمر 30 ورقة بحثية جديدة حول جراحة الطوارئ والإصابات وكيفية التعامل معها وفق التطورات الطبية العالمية الحديثة.

وأكد الدكتور إبراهيم داود أستاذ الجراحة ورئيس وحدة جراحة الطوارئ بكلية الطب أن المؤتمر يدور حول جراحة الطوارئ والإصابات ويجمع تحت مظلته معظم التخصصات الطبية، وله علاقة وثيقة بكافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات العلمية هى بمثابة المدخل الطبيعى للتواصل مع أخر المستجدات العلمية فى مجال الطب عامة وطب الطوارئ على وجه الخصوص، ومع التطور العلمى والتقنى الذى أصبح يساهم إلى حد كبير باختصار عامل الوقت لإنقاذ حياة المريض صارت خدمات جراحة الطوارئ محور اهتمام القائمين على الخدمات الصحية، حتى تصدرت قائمة أولويات الإستراتيجيات والسياسات الصحية، مشيرا إلى أن حوادث الطرق فى العالم تقضى على حوالى 102 مليون شخص وتتسبب ما بين 20 إلى 50 مليون إعاقة سنويا، وفى مصر نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق تشكل 40 وفاة لكل 100,000 من السكان والتى تعتبر أعلى نسبة فى العالم هذا بالإضافة إلى المستجدات التى حدثت فى مصر بعد الثورة وزيادة نسبة الإصابات من الاعتداءات اليومية بشكل مخيف، لذا يجب العمل على تفادى حدوث الإصابة وتقليل المعاناة بتقديم حزمة من الخدمات الإسعافية والجراحية والتأهيلية حسبما تقتضيه الضرورة، نظراً لما يترتب على هذه الإصابات من المعاناة الإنسانية للمصابين وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية سواء بالنسبة للشخص المصاب أو عائلته أو مجتمعه.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تمتلك مستشفى تخصصى متكامل يشمل التخصصات الطبية فى جراحة الطوارئ والعظام والحوادث والأوعية الدموية والجراحة الترميمية وجراحة الأعصاب والعناية المركزة والحروق.