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انعقاد المؤتمر السادس لقسم طب المناطق الحارة بطب الإسكندرية

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انعقاد المؤتمر السادس لقسم طب المناطق الحارة بطب الإسكندرية انعقاد المؤتمر السادس لقسم طب المناطق الحارة بطب الإسكندرية

يعقد قسم طب المناطق الحارة والكبد بطب الإسكندرية المؤتمر السنوى السادس فى الفترة من 24: 26 أكتوبر الجارى.

وصرح الدكتور عبد الفتاح هنو أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بطب الإسكندرية، بأن المؤتمر يشارك فيه أطباء من مختلف الجامعات المصرية سواء بتقديم أبحاث أو محاضرات.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش الجديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى ويشمل المؤتمر 10 جلسات علمية مختلفة عن أمراض المجتمع المصرى ومريض الكبد بالأخص وآخر تطورات علاجات فيروس "سى وبى" وهناك جلسة خاصة عن أورام وزراعة الكبد ودوالى المرىء والتهابات القولون المزمنة.

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