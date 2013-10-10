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دواء أمريكى جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى

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دواء أمريكى جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى دواء أمريكى جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى

صدقت إدارة الغذاء والدواء "FDA" الأمريكية فى الثامن من شهر أكتوبر الجارى على إصدار مستحضر صيدلى جديد لعلاج الأشخاص المصابين بفرط ضغط الدم الرئوى "pulmonary hypertension"، وهو من إنتاج شركة باير للرعاية الصحية.

ويعرف العقار الجديد باسم "Adempas "، ويحتوى على المادة الفعالة "riociguat" وذلك لعلاج الأشخاص البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الرئوى، وعلاج صورتين مختلفتين من المرض، وهما فرط ضغط الدم الرئوى التخثرى المزمن، وارتفاع ضغط الدم الرئوى الشريانى غير معروف الأسباب.

وعن آلية عمل العقار الجديد، فقد أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه ينتمى إلى فئة من الأدوية تعرف بمحفزات أنزيم الجوانيليت الحلقى الذائب "soluble guanylate cyclase stimulators"، وهو يعمل على استرخاء شرايين الرئة، ويزيد من تدفق الدم ويخفض الضغط الدموى المرتفع، وهو يعد العقار الأول فى هذه الفئة الجديدة من الأدوية.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى قد يسببها عقار "Adempas ": الصداع والدوخة وعسر الهضم وانتفاخ الأنسجة والغثيان والإسهال والقيئ، وهو لا يصلح إطلاقاً للاستخدام بواسطة السيدات الحوامل نظراً لأنه يسبب أعراضا خطيرة للغاية على الأجنة.

ويعد فرط ضغط الدم الرئوى أحد الأمراض المزمن، التى تتطور بشكل أكثر سوءاً مع مرور الوقت، وغالباً ما يؤدى إلى حدوث الوفاة، وهو ناتج عن حدوث ارتفاع غير طبيعى فى ضغط الدم بشرايين الرئتين، ويؤثر بشكل سلبى على القلب، وخاصة الجانب الأيمن منه، ويصيبه بالخلل ويعمل بشكل أكثر صعوبة.
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