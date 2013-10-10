المشروبات الكحولية واللحوم الحمراء تسبب مرض النقرس

النقرس من الأمراض الشائعة والمنتشرة بين الناس، أكد الدكتور يحيى محمد أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة بنى سويف أن مرض النقرس يتسبب فى حدوث التهابات وآلام مزمنة فى مفاصل الجسم كالركبة والقدم مع صعوبة فى المشى والحركة وحرقة فى القدم والاحمرار والسخونة والتورم بالمفصل، وذلك نتيجة حدوث ارتفاع كبير فى مستويات حمض اليوريك أو حمض البول بالدم.

وينتج النقرس كما قال محمد عن الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية، وقلة شرب المياه وتناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة، إضافة إلى العوامل الوراثية، والفشل الكلوى المزمن، بجانب ارتفاع ضغط الدم، وأدوية مرضى القلب مثل مدرات البول والأسبرين بجانب أدوية الضغط، إضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالنقرس من غيرهم.

وأشار يحيى إلى عدة أطعمة يجب على مريض النقرس تجنبها مثل اللحوم الحمراء بينما يمكن تناول اللحوم البيضاء مع تجنب الأطعمة البحرية كالتونة أو الرنجة أو سمك الأنشوجة الصغير، بينما يعتبر الجمبرى وسرطان البحر من الأطعمة الآمنة نسبياً، أما الكيد والكلاوى والبنكرياس فهى من اللحوم الحمراء التى ترفع نسبة حمض اليوريك فى الدم الذى يسبب النقرس، وشدد يحيى على ضرورة الابتعاد عن البيرة والمشروبات الكحولية بشكل عام لاحتوائها على حمض اليوريك بالدم وكذلك القهوة، والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بسكر بكمية مفرطة، علاوة على التقليل من السبانخ والمشروم والقرنبيط، ونصح بتناول منتجات الألبان منخفضة الدهون والفواكه وخاصة الحمضية منها اليوسفى والبرتقال والجريب فروت مع تناول المياه بكميات كبيرة وتناول الخبز والحبوب ومنتجاتها.

وعن طرق العلاج يذكر التزام الراحة التامة فى السرير فى حالة الأزمات الحادة مع عمل كمادات باردة، يعطى المريض المسكنات اللاستيرودية المضادة للالتهاب مثل ibuprofen لتخفيف الآلام بجانب عقار الكولشيسين، والذى ينبغى تناوله بمجرد ظهور الأعراض، للتقليل من حدة النوبة مع عدم تناول المريض للأسبرين.

ونصح يحيى مريض النقرس بتناول الدواء بدون انقطاع مدى الحياة وإشراف مباشر من طبيب الروماتزم، حتى لا يصل المريض إلى مرحلة تشوه المفاصل والإعاقة.