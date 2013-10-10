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5 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب عدم غسل الأيدى

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5 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب عدم غسل الأيدى 5 ملايين طفل يموتون سنويا بسبب عدم غسل الأيدى

دعا دكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، إلى ثورة صحية تفيد المصريين تحت عنوان "ثورة غسل الأيدى" وذلك فى ندوة طبية جديدة بقصر ثقافة روض الفرج.

وأكد بدران أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن هناك 5 آلاف طفل دون سن الخامسة يموتون يوميا نتيجة أمراض يسببها أساساً عدم غسل الأيدى.

وأشار إلى أن غسل الأيدى يخفض معدلات التهابات الجهاز التنفسى بنسبة تصل إلى 25%.

وقد اختير 15 من أكتوبر يوما عالميا لغسل الأيدى، ويتم فيه نشر الوعى بأهمية غسل الأيدى فى الوقاية من الأمراض، ومن المقرر أن يناقش الدكتور مجدى كيفية غسل الأيدى بالطريقة الصحيحة فضلا عن أوقات غسل الأيدى.

ويعتبر دكتور مجدى أن تجفيف الأيدى مهارة يجب تعلمها حتى نقى أنفسنا من الميكروبات، ويؤكد أن غسل الأيدى يخفض معدلات الالتهاب الرئوى فى الأطفال 50% كما أن غسل الأيدى ينقذ مليون طفل من الوفاة من الإسهال سنوياً.

ويحمى غسل الأيدى الجهاز التنفسى، والجهاز الهضمى كما يزيد من التحصيل الدراسى.

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مصر 365