أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برلمانى عراقى: لا يمكن مواجهة الإرهاب من دون القضاء على الفقر والبطالة

Google+ Print
برلمانى عراقى: لا يمكن مواجهة الإرهاب من دون القضاء على الفقر والبطالة برلمانى عراقى: لا يمكن مواجهة الإرهاب من دون القضاء على الفقر والبطالة

أكد السياسى الكردى شوان محمد عضو البرلمان العراقى، أن العراق يعانى من عدم الاستقرار الأمنى بصورة عامة، ولا يجوز فصل إقليم كردستان عن العراق، لأنهما لا يستطيعان العيش بمعزل عن التداعيات السلبية.

وقال شوان- فى مقابلة خاصة لبرنامج "حديث اليوم" المذاع على قناة (روسيا) أمس، إنه لا يمكن تحقيق النجاح فى مواجهة الإرهاب والعنف فى البلاد من دون "القضاء على الفقر والبطالة وممارسة سياسة الإقصاء".

وأشار البرلمانى العراقى إلى أن السلطات المحلية فى كردستان العراق، تتخذ الإجراءات المطلوبة للتصدى إلى مخططات المجموعات المسلحة لأجل "سحب البساط من تحت أقدام الإرهابيين".

واستبعد شوان أن يكون العمل الإرهابى الأخير فى أربيل، مرتبطا بوضع النازحين السوريين فى إقليم كردستان، لأنه حسب قوله، يتم التعامل معهم وفقا لكل المواثيق الدولية.

وأكد أن هذا العمل الإرهابى استهدف وقف تطور الإقليم والتعايش السلمى فيه، مشيرا إلى أنه لم يستبعد إنشاء قواعد وحواضن للجماعات الإرهابية المسلحة على أطراف أربيل، لأن المنطقة مفتوحة فى كل أنحائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365