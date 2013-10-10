برلمانى عراقى: لا يمكن مواجهة الإرهاب من دون القضاء على الفقر والبطالة

أكد السياسى الكردى شوان محمد عضو البرلمان العراقى، أن العراق يعانى من عدم الاستقرار الأمنى بصورة عامة، ولا يجوز فصل إقليم كردستان عن العراق، لأنهما لا يستطيعان العيش بمعزل عن التداعيات السلبية.

وقال شوان- فى مقابلة خاصة لبرنامج "حديث اليوم" المذاع على قناة (روسيا) أمس، إنه لا يمكن تحقيق النجاح فى مواجهة الإرهاب والعنف فى البلاد من دون "القضاء على الفقر والبطالة وممارسة سياسة الإقصاء".

وأشار البرلمانى العراقى إلى أن السلطات المحلية فى كردستان العراق، تتخذ الإجراءات المطلوبة للتصدى إلى مخططات المجموعات المسلحة لأجل "سحب البساط من تحت أقدام الإرهابيين".

واستبعد شوان أن يكون العمل الإرهابى الأخير فى أربيل، مرتبطا بوضع النازحين السوريين فى إقليم كردستان، لأنه حسب قوله، يتم التعامل معهم وفقا لكل المواثيق الدولية.

وأكد أن هذا العمل الإرهابى استهدف وقف تطور الإقليم والتعايش السلمى فيه، مشيرا إلى أنه لم يستبعد إنشاء قواعد وحواضن للجماعات الإرهابية المسلحة على أطراف أربيل، لأن المنطقة مفتوحة فى كل أنحائها.