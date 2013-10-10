إحالة 12 شخصا للقضاء العسكرى اللبنانى بتهمة التخطيط لاغتيال سوريين

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فى بيروت القاضى صقر صقر أمس الأربعاء على 12 شخصا بينهم ثلاثة موقوفين، بتهمة القيام بـ"أعمال إرهابية"، والتخطيط لاغتيال شخصيات داعمة للنظام السورى فى شمال لبنان.

وقال مصدر قضائى لبنانى إن القاضى صقر "ادعى على اثنى عشر شخصاً بينهم ثلاثة موقوفين: لبنانى وسوريان".

وجاء الادعاء بتهمة "تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية، وعلى شراء أسلحة وصواعق وقذائف وعبوات وذخائر بغية زرعها على كل الأراضى اللبنانية، وعلى التخطيط لاغتيال شخصيات فى الشمال داعمة للنظام السورى ونسف سيارات".

وأحال القاضى صقر المدعى عليهم إلى قاضى التحقيق العسكرى لاستجوابهم.