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بالصور..القنصل العام بميلانو يشارك الجالية المصرية باحتفالات أكتوبر

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شارك القنصل العام لجمهورية العربية بميلانو "على الحلوانى" فى اللقاء الأول بأبناء الجالية المصرية بميلانو، وكذلك أبناء المدرسة المصرية نجيب محفوظ القنصل جموع المصريين فى الاحتفال الذى أقيم بمقر المدرسة المصرية بميلانو بمناسبة نصر أكتوبر وحضره عدد كبير من أبناء مصر ورموز الجالية المصرية بميلانو.

وألقى القنصل العام لمصر السفير على الحلوانى كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمدرسة المصرية بميلانو بمناسبة أنها أول زيارة له للمدرسة بعد توليه شئون القنصلية، وتناسبت هذه الزيارة مع الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، كما هنأ "الحلوانى" الجميع بنصر أكتوبر وأوضح مكانة مصر وأنها دولة ذات حضارة يحترمها القاصى والدانى، وطالب كل مصرى الافتخار بمصريته وبذل أقصى ما فى وسعه لخدمة الوطن.

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