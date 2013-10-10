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ضبط 100 هارب من أحكام في البحر الأحمر

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ضبط 100 هارب من أحكام في البحر الأحمر ضبط 100 هارب من أحكام في البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله منذ 51 دقيقة

تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 100 هارب من أحكام قضائية، في حملة أمنية بقيادة اللواء حمدي الجزار مدير أمن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المحكوم عليه الهارب مصطفى ح. في القضية رقم 11 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة أول الغردقة "سلاح ناري"، المحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، كما تم ضبط 31 محكوما عليه في جنح الحبس الجزئي، و10 محكوما عليه في جنح الحبس المستأنف، و33 محكوما عليه في جنح الغرامات الجزئية، و25 محكوما عليه في جنح المخالفات.

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