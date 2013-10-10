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والدة الشهيد إسلام توقع على استمارة دعم السيسى رئيسا فى الإسماعيلية

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والدة الشهيد إسلام توقع على استمارة دعم السيسى رئيسا فى الإسماعيلية والدة الشهيد إسلام توقع على استمارة دعم السيسى رئيسا فى الإسماعيلية

قامت مساء أمس الأربعاء والدة شهيد الإسماعيلية إسلام جمال الصادق، الذى استشهد أمام مبنى ديوان عام المحافظة أثناء محاولات الإخوان لاقتحامها، بالتوقيع على استمارة "الجبهة الشعبية لتفويض المواطن عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد".

وقالت ليلى فريد والدة الشهيد إسلام إنها وقعت على الاستمارة لدعم السيسى رئيسا للجمهورية، لأنه الأقدر على قيادة هذا الوطن بعد ما أثبت أن الوطن له قيمة وقدر لديه، وأنه لم ولن يسمح على الإطلاق بالتفريط فى شبر واحد من أرض .

وأضافت أن تلك الحملات تلزم الفريق السيسى لأن يتولى قيادة هذا الوطن، بعد أن أثبت أنه رجل ذو إرادة وزعامة وقوة، لأنه نصر الإرادة الشعبية المصرية فى واقعة هى الأقوى فى تاريخ مصر.

كانت والدة الشهيد قد وقعت للجبهة الشعبية لتفويض المواطن عبد الفتاح السيسى أثناء تواجدها بالاحتفالية التى نظمها "بيت العيلة الإسماعيلاوى" برئاسة المهندس أحمد رشوان بمقر نادى المنتزه والذى شهد تكريم مصابى وأسر شهداء حرب أكتوبر مساء أمس الأربعاء.

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مصر 365

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