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برشلونة يرغب في التعاقد مع الكولومبي بالانتا

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برشلونة يرغب في التعاقد مع الكولومبي بالانتا برشلونة يرغب في التعاقد مع الكولومبي بالانتا

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، يعتزم التعاقد مع المدافع الكولومبي الشاب إدير الفاريز بالانتا لاعب ريفر بليت الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن ريفر بليت لا يمانع في بيع نجمه الصاعد مقابل مبلغ جيد، إذ يعاني من أزمة مالية في الآونة الأخيرة.

وبحسب معلومات الصحيفة المدريدية، فإن ريفر بليت يملك 50% من الحقوق المادية لبالانتا، مقابل 30% تخص مجموعة من المستثمرين (بقيمة 2 مليون يورو)، و20% ملكية للعائلة.

وقدم بالانتا (20 عاما) عروضا متميزة مع منتخب الشباب الكولومبي، وحظي بإشادة كبيرة من مدافع البرسا، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي قال عنه "إنه لاعب جيد للغاية ولديه شخصية فريدة، لا يزال شابا يافعا، ويقدم مستويات جيدة مع فريق كبير مثل ريفر بليت".

من جانبها أكدت صحيفة (كلارين) الأرجنتينية أن رئيس ريفر بليت دانييل باساريلا يطلب 50 مليون يورو مقابل التنازل عن بالانتا الذي تهتم به عدة أندية كبرى في أوروبا بخلاف برشلونة.

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