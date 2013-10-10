الخارجية الأمريكية: تجميد المساعدات العسكرية لمصر لحين تحقيق تقدم في العملية الديمقراطية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد المساعدات العسكرية لمصر ورهن استئنافها بتحقيق تقدم في العملية الديموقراطية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جنيفر بساكي في بيان قولها إن “واشنطن ستجمد تسليم المعدات “العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار احراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا”.

> وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تجميد المساعدة العسكرية الامريكية التي تبلغ قيمتها 3ر1 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، سيشمل خصوصا تسليم مروحيات اباتشي وصواريخ هاربون وقطع غيار لدبابات ايه وان ـ ام وان الهجومية.

> وقالوا إن “هذا القرار لن يكون دائما”، من دون ان يدلوا بارقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالاشارة إلى أن هذه الاسلحة تقدر “بمئات ملايين الدولارات”.

> وكان مسؤولون وخبراء إسرائيليون عبروا عن مشاعر خيبة أمل وانزعاج إزاء الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم خفض المساعدات العسكرية التي ترسلها إلى مصر ردا منها على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

أ.ش.أ