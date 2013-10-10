أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الخارجية الأمريكية: تجميد المساعدات العسكرية لمصر لحين تحقيق تقدم في العملية الديمقراطية

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: تجميد المساعدات العسكرية لمصر لحين تحقيق تقدم في العملية الديمقراطية الخارجية الأمريكية: تجميد المساعدات العسكرية لمصر لحين تحقيق تقدم في العملية الديمقراطية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد المساعدات العسكرية لمصر ورهن استئنافها بتحقيق تقدم في العملية الديموقراطية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جنيفر بساكي في بيان قولها إن “واشنطن ستجمد تسليم المعدات “العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار احراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا”.
> وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تجميد المساعدة العسكرية الامريكية التي تبلغ قيمتها 3ر1 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، سيشمل خصوصا تسليم مروحيات اباتشي وصواريخ هاربون وقطع غيار لدبابات ايه وان ـ ام وان الهجومية.
> وقالوا إن “هذا القرار لن يكون دائما”، من دون ان يدلوا بارقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالاشارة إلى أن هذه الاسلحة تقدر “بمئات ملايين الدولارات”.
> وكان مسؤولون وخبراء إسرائيليون عبروا عن مشاعر خيبة أمل وانزعاج إزاء الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم خفض المساعدات العسكرية التي ترسلها إلى ردا منها على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي