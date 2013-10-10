زعزوع: كافة المناطق السياحية بمصر آمنه.. ونجحنا في إعادة الحركة السياحية في البلاد

قال الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة أن كافة المناطق السياحية بمصر آمنه، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة خطط تأمين السائحين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال زعزوع ـخلال مداخلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر الجديدة” المذاع على قناة “الحياة 2″ الفضائية الليلة، “نتوقع زيادة الوفود السياحية القادمة من فرنسا خلال الأيام القادمة، وهناك ارتفاع ملحوظ فى أعداد الرحلات القادمة إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى إعادة حركة الوفود السياحية لمصر ونسبة السياحة بلغت 45% خلال شهر يوليو 2013.

> وأشار إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من المرشدين السياحيين ونتعامل معها بكل جدية ونتخذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المخالفين للقانون، لافتا إلى أن ما حدث عقب اعتصام رابعة جعل الدول الغربية وأمريكا تعزف عن القدوم لمصر مما جعلنا نحدد خطة مرحلية لنجذب وفودا سياحية.

> وأوضح وزير السياحة أن الوزارة تحدثت مع وفود إعلامية وأكدت لهم أن ما يحدث فى القاهرة بعيد عن شرم وحدث نوع من الاستجابة وبدأنا فى اتصالات وزيارات لأوروبا ونجحنا فى إقناعهم لاستعادة الحركة السياحية لهم وبدأت الرحلات فى الزيادة.

> وأضاف أن أهم الدول التى أعادت رحلاتها بريطانيا ويذهبون لشرم الشيخ ، والألمان يذهبون إلى الغردقة وبدأ عدد من الطيران يصل بالفعل أما الفرنسيون فمهتمون بالسياحة الثقافية وحاليا هناك إشغالات كبيرة فى الأقصر وأسوان.