أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زعزوع: كافة المناطق السياحية بمصر آمنه.. ونجحنا في إعادة الحركة السياحية في البلاد

Google+ Print
زعزوع: كافة المناطق السياحية بمصر آمنه.. ونجحنا في إعادة الحركة السياحية في البلاد زعزوع: كافة المناطق السياحية بمصر آمنه.. ونجحنا في إعادة الحركة السياحية في البلاد

قال الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة أن كافة المناطق السياحية بمصر آمنه، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة خطط تأمين السائحين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال زعزوع ـخلال مداخلة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ الجديدة” المذاع على قناة “الحياة 2″ الفضائية الليلة، “نتوقع زيادة الوفود السياحية القادمة من فرنسا خلال الأيام القادمة، وهناك ارتفاع ملحوظ فى أعداد الرحلات القادمة إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى إعادة حركة الوفود السياحية لمصر ونسبة السياحة بلغت 45% خلال شهر يوليو 2013.
> وأشار إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من المرشدين السياحيين ونتعامل معها بكل جدية ونتخذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المخالفين للقانون، لافتا إلى أن ما حدث عقب اعتصام رابعة جعل الدول الغربية وأمريكا تعزف عن القدوم لمصر مما جعلنا نحدد خطة مرحلية لنجذب وفودا سياحية.
> وأوضح وزير السياحة أن الوزارة تحدثت مع وفود إعلامية وأكدت لهم أن ما يحدث فى القاهرة بعيد عن شرم وحدث نوع من الاستجابة وبدأنا فى اتصالات وزيارات لأوروبا ونجحنا فى إقناعهم لاستعادة الحركة السياحية لهم وبدأت الرحلات فى الزيادة.
> وأضاف أن أهم الدول التى أعادت رحلاتها بريطانيا ويذهبون لشرم الشيخ ، والألمان يذهبون إلى الغردقة وبدأ عدد من الطيران يصل بالفعل أما الفرنسيون فمهتمون بالسياحة الثقافية وحاليا هناك إشغالات كبيرة فى الأقصر وأسوان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي