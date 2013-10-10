3 مليارات دينار... وقود محطات الكهرباء في عام

| كتب علي العلاس |

> كشف الحساب الختامي للسنة المالية 2012/ 2013 لوزارة الكهرباء عن استنزافها كميات وقود وغاز وشحوم لتشغيل محطاتها بقيمة 2.809 مليار دينار، بزيادة قدرها 757 مليون دينار على العام السابق.> وذكر مصدر في الوزارة لـ «الراي» ان «الكلفة السابقة لهذه المواد للعام المالي 2011 /2012 بلغت 2.042 مليار دينار، مايستدعي اعادة النظر في هذه المبالغ الطائلة التي تستنزفها الميزانية العامة للدولة في توفير النفط لتشغيل المحطات وتقطير المياه».> وتحدث المصدر عن «ضرورة توجه الوزارة نحو الاستعانة بمصادر توليد الطاقة الجديدة، والمتجددة بديلا عن مصادر توليد الطاقة التقليدية المنتجة من النفط والملوثة للبيئة، خصوصا ان الكويت لديها فرص كبيرة لانتاج الطاقة الشمسية والرياح».> وأوضح ان «هناك مشاريع، تتبناها الوزارة حاليا للاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة، لكنها تمشي بخطى بطيئة لاترقى الى مستوى الحاجة الماسة الى استبدال الطاقة التقليدية المنتجة من النفط بالطاقة البديلة».> وبينت المصادر ان «احد الحلول الرئيسية لمواجهة استنزاف النفط في انتاج الطاقة تبني خطة ترشيدية واضحة داخل المجتمع لتوفير الطاقة الكهربائية والمياه حيث تصل قيمة توفير 20 في المئة من الطاقة الكهربائية والمياه مايقارب 600 مليون دينار سنويا على اعتبار ان قطاع الكهرباء والماء يدعم سنويا من الميزانية العامة للدولة بـ 3 مليارات دينار تقريبا ما يدعو الجهات الحكومية وغير الحكومية لمساعدة وزارة الكهرباء والماء في تنفيذ خطتها الترشيدية الرامية الى توفير الطاقة».