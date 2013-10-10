التدوير يطول مدراء ورؤساء أقسام في «الأشغال»

| كتب محمد صباح |

>كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة عن توجه الوزير إلى إنهاء حركة التدوير التي بدأها بتعيين ثلاثة وكلاء جدد وتدوير خمسة وكلاء آخرين خلال الأيام الفائتة بقرارات تدوير جديدة تشمل مديرين ورؤساء أقسام.>وأوضح المصدر أن الابراهيم سيحسم مرحلة التدوير بعد إجازة العيد بتدوير عدد كبير من رؤساء الأقسام ومدراء الادارات، مؤكدا أن القرار سيكون الأخير بهذا الشأن وبه يكون الابراهيم أجرى تغييرا جذريا في في المناصب القيادية.>وأشار إلى أن التدوير المرتقب سيطول ما يقارب 15 مديرا و50 رئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن الوزير يهدف من عملية التدوير إلى دفع آلية العمل وبث روح التجديد في الوزارة.