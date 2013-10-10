المقاولون العرب تنفذ مشروعا بلاجوس بتكلفة 20 مليون دولار

قال المهندس صلاح رضوان مدير منطقة لاجوس بشركة المقاولون العرب بنيجيريا إن شركته تنفذ الآن مشروع "طريق يايا أباتان" بمدينة لاجوس، على مرحلتين بتكلفة 20 مليون دولار.

وأضاف رضوان - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأبوجا اليوم - أن المشروع هو أحد المشاريع الأربعة التي تنفذها الشركة بمدينة لاجوس أكبر المدن النيجيرية.

وأوضح أن المشروع يشمل هدم معظم الأسوار على الجانبين وإعادة بنائها ونقل أربعة خطوط مياه أقطارها من 2 متر حتى 300 مم، منوها بأن المشروع يعتبر تحدى لأن تنفيذ أي أعمال وإرسال الإمدادات إلى تلك المنطقة فى غاية الصعوبة بسبب ازدحام المنطقة.

جدير بالذكر أن المقاولين العرب بدأت عملها في نيجيريا عام 1991 وتقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة أشاد بها المسئولون النيجيريون وفازت الشركة هذا العام والعام الماضى بعطاءات جديدة بمئات الملايين من الدولارات.