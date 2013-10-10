الإعلام التركى ينشر أول صورة لصاحب الوجه المنقول

نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء أول صورة لصاحب الوجه الجديد، الذى أجريت له عملية نقل وجه فى 24 أغسطس الماضى، بمستشفى كلية الطب التابعة لجامعة البحر الأبيض المتوسط فى مدينة أنطاليا التركية.

جاء هذا بعد أن قام الفريق الطبى الذى أجرى العملية بإشراف البروفيسور "عمر أوزقان"، عضو الهيئة التدريسية فى قسم الجراحة التجميلية بالجامعة، بعرض الصورة فى حفل افتتاح العام الدراسى الجديد 2013/2014، فى مركز المؤتمرات فى الجامعة.

وأفاد أوزقان، أن العملية كانت ناجحة بدرجة كبيرة وأن أنسجة المريض توافقت مع أنسجة الوجه الجديد بشكل كبير، لافتا إلى أنهم لم ينقلوا الوجه فقط بل قاموا برزع شعر وحواجب وجفون والقنوات الداخلية للعيون.

وأضاف أوزقان أن المريض لم يتمكن من رؤية وجهه فى المرآة حتى الآن، وأنهم سيجرون بعض العمليات التجميلية الأخرى له بعد فترة، وسيسمحون له بعد ذلك برؤية وجهه الجديد.

يذكر أن هذه هى عملية نقل الوجه السادسة التى تجرى فى تركيا، وقامت مستشفى كلية الطب بجامعة الشرق الأوسط بمدينة أنطاليا، بإجراء جيع العمليات الستة.

ويشار إلى أن الوجه نقل من شخص يبلغ من العمر 31 عاما، لقى مصرعه فى حادث مرورى، وتبرع أهله بأعضائه بعد وفاته إلى المريض "صالح أوزون" (54 عاما).