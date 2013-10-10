الكعب العالى يسبب انفصام الشخصية والتخلف العقلى

الكعب العالى فى نظر بعض السيدات رمز الأنوثة والرشاقة، لذلك تتسابق دور الأزياء العالمية فى التفنن فى طول وشكل كعب أحذية النساء، دون الالتفات لأضرار الكعب العالى.

قال الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد ونقص الخصوبة بجامعة الأردن، إن ارتداء السيدات للكعب العالى يزيد من الضغط على مفصل الركبة، مما يؤدى إلى تآكل الأنسجة الغضروفية ومن ثم التهاب العظام، والشعور بالآلام فى الركبة وعضلات الساق.

أضاف رياض أن الكعب العالى يسبب تقوس الساق، نظرا إلى كونه يضع الجسم فى وضع غير طبيعى، حيث يزيد من الضغط على مقدمة القدم، ويزداد الضغط كلما زاد طول الكعب، فإذا افترضنا أن طول الكعب 5سم فإن الضغط يزداد على مقدمة القدم بنسبة 35%، أما إذا كان الطول 7.5 سم فإن الضغط يزداد بنسبة 76%، ويؤدى هذا الضغط إلى إضعاف مقدمة القدم، ويجعلها أكثر عرضه للكسور، والإصابة بالشد العضلى.

وأكد رياض أن الكعب العالى يسبب عدم التوازن أثناء الحركة، مما يزيد من مخاطر التواء الكاحل والكسر، كما أن ارتداء الكعب لفترات طويلة يؤدى إلى وجود (الدوالى) المؤلمة والتى تؤدى إلى شكل غير محبب لسيقان السيدات.

إضافة إلى ضعف عضلات القدم، مما يقلل إفراز هرمون الدوبامين، وهو هرمون يساعد على التركيز ويقوى القدرات الذهنية، مما يؤثر على القدرة العقلية وضعف القدرة على الاستيعاب، ويؤدى هذا إلى الإصابة بالفصام العقلى.

وأضاف رياض أن ارتداء الحامل إلى الكعب العالى يزيد من مخاطر الإجهاض، وانفصال المشيمة مبكرا، بالإضافة إلى حدوث نزيف حول الجنين، معللا حدوث ذلك بأنه أثناء الحمل يتم إفراز هرمون الريلاكسين، الذى يجعل الجسم أكثر ليونة لتحمل التغيرات الفسيولوجية لجسمها، ومع زيادة إفراز هذا الهرمون وارتداء الكعب العالى يعرضها هذا للإصابة بتقوس الساقين والمخاطر السابقة.

وأكد أن الكعب العالى يسبب آلما بأجزاء مختلفة من الجسم ومنها الأرداف، وأسفل الظهر، وأصابع القدمين.

ونصح رياض قراء "اليوم السابع" عند اختيار الحذاء أن يكون واسع ومريح، كما أن طول الكعب يجب أن لا يزيد عن 3 سم، وضرورة تجنب الجلوس فى وضعية "الساق فوق الساق" لأنها تؤثر على الدورة الدموية بالجسم.