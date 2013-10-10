أساتذة الأزهر المرافقون لبعثة الحج يتنازلون عن كافة مستحقاتهم

أكد أساتذة جامعة الأزهر المرافقين لبعثة الحج الرسمية أنهم تنازلوا عن جميع بدلاتهم مؤكدين أنهم يعملون من أجل وطنهم الذى يمر بمرحلة عصيبة ومحنة اقتصادية تحتاج إلى جهود المخلصين وعلى رأسهم علماء الأزهر.

وأضاف الأساتذة فى لمؤتمر عقد لهم بمقر البعثة الرسمية بحضور وزير الأوقاف انتهى منذ قليل أن وقت التضحية قد أن ويجب على الجميع القيام بواجبه، ولا سيما فى الأيام الحرم المباركات.

وأشاروا فى بيان أنهم يثمنون قرار وزير الأوقاف بالتنازل عن بدلاته فى الأوقاف وقد جاء قرارهم تقليدا له، من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ"اليوم السابع" هاتفيا من مقر إقامته من السعودية كرئيس للبعثة أن علماء الأزهر يقفون مع الوطن ويقدمون نموذجا يحتذى به وأن مصر لن تتراجع إلى الوراء طالما كان فيها أمثال هؤلاء، مؤكدا أن البعثة الآن تقدم الوجهة الحضارية لمصر بالتزام دينى وأخلاقى فى الخارج.