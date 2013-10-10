غدا.. ورشة عمل للطاقة الحيوية للتنمية الريفية بالفيوم

ينظم مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين يومى الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر الحالى بمحافظة الفيوم لتعريفهم بأنشطة المشروع والوحدات التى ينفذها وخطة العمل القادمة، وتتضمن ورشة العمل زيارة ميدانية إلى الوحدات التى نفذها المشروع فى المحافظة.

الجدير بالذكر أن المشروع نظم ورشة عمل يوم الثلاثاء الماضى لشباب المهندسين للتعريف بالمشرع وأنشطته والتعرف على فرصة التدريب العملى التى يقدمها المشروع لشباب المهندسين لتأهيلهم لبناء وحدات البيوجاز، بهدف خلق شركات يؤسسها الشباب المدربين أنفسهم لتكون النواة لسوق عمل جديد وهو الشركات المتخصصة فى بناء وحدات البيوجاز المنزلية خاصة بعد الإقبال الكبير الذى شهده المشروع على الوحدات المنفذة فى كل من الفيوم وأسيوط.