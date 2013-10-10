غدا.. الاحتفال باليوم العالمى للإبصار بحضور وزيرة الصحة

تعقد منظمة الصحة العالمية، غدا الخميس، بمقر المنظمة احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للأبصار، والموافق 10 أكتوبر من كل عام، وذلك بحضور الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان.

وتظهر بيانات المنظمة أن مصر بها حوالى مليون شخص مصاب بالعمى، بجانب 3 ملايين شخص مصابون بضعف الإبصار، رغم أن 80% من أسباب ضعف الإبصار يمكن تجنبها، وذلك بمعدل أربعة من بين كل خمسة أشخاص.

كما تشير بيانات المنظمة أن أكثر من 285 مليون شخص مصابون بضعف الإبصار، من بينهم 39 مليون شخص أصيبوا بالعمى لعدم حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة لعلاج أمراض العيون.