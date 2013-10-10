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غدًا.. طلاب هندسة القاهرة يعرضون مشروعاتهم أمام لجنة التقييم

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غدًا.. طلاب هندسة القاهرة يعرضون مشروعاتهم أمام لجنة التقييم غدًا.. طلاب هندسة القاهرة يعرضون مشروعاتهم أمام لجنة التقييم

واصلت كلية الهندسة بجامعة القاهرة -قسم الهندسة الحيوية والمنظومات- بالاشتراك مع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات، لليوم الثانى على التوالى تنظيم فعاليات المؤتمر الدولى الطلابى الأول للهندسة الطبية، بمقر الكلية.

وسيشهد المؤتمر غدًا الخميس فعاليات اليوم الأخير لعرض مشروعات الطلاب أمام لجنة التقييم، وبحضور بعض الشركات منها شركة Siemens ثم فقرة Dinner With leaders وسيشهد توزيع الجوائز بنادى التجديف بمنطقة الجيزة، على أن ينتهى المؤتمر بتسليم جوائز لأفضل ورقة بحثية وأفضل مشروع تخرج مقدمة من "IEEE" "جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات" وتشتمل على جوائز مادية وتذكرة سفر للخارج لصاحب أفضل مشروع، بالإضافة إلى جائزة مقدمة من جمعية " الخير".
> يذكر أن المؤتمر يهدف إلى تطوير الرعاية الصحية والعلاجية فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وتحسين أداء المهندس الطبى، وتحسين كل ما هو جديد فى هذا المجال، وسيتم تنظيم ورش عمل نظرية وعملية من يقدمها سيكون طلاب ماجستير ودكتوراه متميزين، وسيتم فتح معرض لمشاريع تخرج طلاب البكالوريوس.

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مصر 365

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