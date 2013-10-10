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وزير السياحة: نجحنا بإعادة الحركة السياحية لمصر منذ أول الشهر الجارى

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وزير السياحة: نجحنا بإعادة الحركة السياحية لمصر منذ أول الشهر الجارى وزير السياحة: نجحنا بإعادة الحركة السياحية لمصر منذ أول الشهر الجارى

أكد الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، أن الوزارة نجحت فى إعادة حركة الوفود السياحية لمصر منذ أول أكتوبر 2012، مشيرًا إلى أن نسبة السياحة بلغت 45% خلال شهر يوليو 2013.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الجديدة" المذاع على قناة "الحياة 2": "نتوقع زيادة الوفود السياحية القادمة من فرنسا خلال المرحلة المقبلة، وهناك ارتفاع ملحوظ فى أعداد الرحلات القادمة إلى شرم الشيخ".

وأشار "زعزوع" إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى من المرشدين السياحيين ونتعامل معها بكل جدية ونتخذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين المخالفين للقانون، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت فليمًا تسجيليًا لترشيد السياحة فى مصر.

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مصر 365

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