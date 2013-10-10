"الأطباء" تتهم تيار الاستقلال بتزييف الحقائق لتحقيق أهداف انتخابية

اتهمت النقابة العامة للأطباء الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة ومنسق تيار الاستقلال بالنقابة، بتعمد تزييف الحقائق للدخول بالنقابة فى نفق مظلم.

وأشارت النقابة فى بيان أصدرته أمس أن المجلس الحالى يسعى دائما إلى خدمة الأطباء فى جميع القطاعات العلمية والخدمية.

وأوضح البيان أن د. مينا زعمت أن النقابة وضعت تحت الحراسة 19 عاما، والواقع أنه تم تجميد الانتخابات من سنة 1994 إلى 2011، مشيرا إلى أن من ظلوا فى عضوية المجلس طوال هذه الفترة عملوا على خدمة الأطباء، ولا يعقل أن يوصفوا بالسعى للاستحواذ على النقابة لمجرد أن الجمعية العمومية أجلت الانتخابات لمدة شهر بعد رفع حظر التجوال.

وقال الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس نقابة الأطباء إن ما أثير حول لجنة الإغاثة الإنسانية التابعة لنقابة أطباء مصر من خدمتها لأهداف التنظيم غير حقيقى.

وأوضح أن النشاط الخارجى للجنة الإغاثة وهو الأكثر شهرة بين الناس ليس فقط على المستوى الطبى إنما فى جميع طبقات المجتمع المصرى بل والعالمى.