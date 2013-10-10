محافظ المنيا: الانتهاء من توصيل المرافق لـ5690 وحدة سكنية جديدة

كتب : خديجة العادلي وإسلام فهمي منذ 27 دقيقة

أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه سيتم دفع العمل للانتهاء من أعمال البنية الأساسية، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي وتهيئة الطرق ببعض الامتدادات والأحياء الجديدة بمدينة المنيا الجديدة لتعمير المدينة وزيادة الإقبال عليها.

وقال المحافظ، إنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية للمدينة لعام 2013/2014 بدعم قدره 264 مليون جنيه وسيتم التنسيق لتشغيل بعض الكيانات والوحدات المعطلة بالمدينة وفي مقدمتها المباني الحكومية والوحدات الصحية والنوادي والمباني الثقافية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة المنيا الجديدة لمناقشة تعمير المدينة ومواجهة أية سلبيات يواجهها المواطنين.

تفقد المحافظ عدد 5 آلاف و690 وحدة سكنية بامتداد المدينة عقب الانتهاء من توصيل المرافق لها وأكد ضرورة البدء الفوري في إعادة تهيئة الطرق بالمنطقة ورصفها لبدء تسليمها للمواطنين.

قبل ذلك عقد المحافظ اجتماعا مع رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة وممثلي مجلس الأمناء للاستماع إلى خطة العمل الحالية حيث قدم رئيس جهاز المدينة عرضا حول الأعمال الجارية بالمنطقة أوضح فيه أن إجمالي مساحة المدينة الآن بعد التوسعات والامتدادات وصل إلى 6 آلاف و509 أفدنة وأنه تم تنفيذ محطة لتنقية مياه الآبار وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات الأحياء من الحي الأول إلى السادس وتنفيذ 3 محطات رفع صرف صحي وجارٍ طرح المحطة الرابعة وتبلغ إجمالي أطوال الشبكات المنفذة للصرف 125 كم.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ محطة محولات كهرباء بقدره 5.5 ميجا وات للمرحلة الأولى وأطوال شبكات 690 كم وتم توصيل الأحياء من الأول إلى الخامس والمرحلة الأولى لمشروع ابني بيتك.

وأكد المحافظ أنه تم دعم المدينة بأتوبيسات إضافية لدعم النقل الداخلي ومشروع ابني بيتك مع تحديد خطوط السير، كما ناقش المحافظ مع مسؤولي المدينة مشكلة المحاجر بالقرب من الأحياء السكنية وسبل حل المشكلة لحماية المواطنين.

كما تفقد المحافظ قصر ثقافة المنيا الجديدة، المقام على مساحة 6 آلاف و602 متر ويضم مسرحا ومكتبة ونادي تكنولوجيا؛ للمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام ليتم تشغيله.