أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إفتتاح 3 معامل بتكلفة 800 ألف جنيه بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف

Google+ Print
إفتتاح 3 معامل بتكلفة 800 ألف جنيه بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف إفتتاح 3 معامل بتكلفة 800 ألف جنيه بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف

افتتح الدكتور مين لطفي رئيس جامعة بني سويف، ثلاثة معامل جديدة بكلية الحاسبات و المعلومات بتكلفة تجاوزت (800.000 ألف جنيه )حيث تضم المعامل أحدث أجهزة الحاسب الآلي .

كما شهد رئيس الجامعة الحفل السنوي الثاني لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية و تكريم أوائل الطلاب من الفرقة الأولي عن العام الدراسي الماضي 2012/2013 إلي جانب تكريم عدد من العاملين بالكلية .
> وأكد لطفي أن إنشاء كلية جديدة ليس بأمر يسير، نظرًا لما تحتاجه من مقومات مادية و بشرية هائلة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير ، و لكن بالتحدي و الإصرار استطعنا إنشاء ست كليات جديدة بدلًا من واحدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا