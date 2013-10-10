إفتتاح 3 معامل بتكلفة 800 ألف جنيه بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنى سويف

افتتح الدكتور مين لطفي رئيس جامعة بني سويف، ثلاثة معامل جديدة بكلية الحاسبات و المعلومات بتكلفة تجاوزت (800.000 ألف جنيه )حيث تضم المعامل أحدث أجهزة الحاسب الآلي .

كما شهد رئيس الجامعة الحفل السنوي الثاني لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية و تكريم أوائل الطلاب من الفرقة الأولي عن العام الدراسي الماضي 2012/2013 إلي جانب تكريم عدد من العاملين بالكلية .

> وأكد لطفي أن إنشاء كلية جديدة ليس بأمر يسير، نظرًا لما تحتاجه من مقومات مادية و بشرية هائلة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير ، و لكن بالتحدي و الإصرار استطعنا إنشاء ست كليات جديدة بدلًا من واحدة .