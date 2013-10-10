رئيس مجلس النواب العراقي يدين الاستهداف الآثم الذي تعرض له موكبه في الموصل

كتب : أ ش أ الأربعاء 09-10-2013 22:14

أدان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة عبدالعزيز النجيفي، الاستهداف الإجرامي الآثم الذي تعرض له أفراد حمايته جنوب الموصل اليوم، والذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد حمايته وإصابة 9 آخرين بجروح، بحسب حصيلة أمنية جديدة.

وقال النجيفي في بيان صحفي مساء اليوم، إن هذه الجرائم التي تنفذها قوى الإرهاب والظلام والتي تستهدف العراقيين كافة بمن فيهم المسؤولين ورموز الدولة والمواطنين، إنما هي وسيلة لإثارة الفوضى وترسيخ الأفكار المتخلفة البالية وإزهاق أرواح أبناء الشعب بأبشع الطرق وأكثرها وحشية وهمجية، مضيفا "ونؤكد أن استمرار حالة التلكؤ والإهمال والخروقات المستمرة في صفوف الإجهزة الأمنية وعجزها عن حماية المواطنين وأخذ زمام المبادرة والتصدي لقوى الإرهاب خصوصا في أجزاء من مدينة الموصل وجنوبها والطريق الدولي الرابط بين الموصل وبغداد"، يعني أن المدينة ستستسلم بيد الإرهابيين والقتلة، وهذه إشارة خطيرة لابد من الوقوف عندها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة كالاعتماد على الشرطة المحلية وتعزيزها بالأسلحة والمستلزمات التي تمكنها من التصدي للإرهاب وأعوانه.

وناشد البيان، الحكومة العراقية بإيلاء الأهمية القصوى لحماية أرواح الناس وعدم ترك الأمور دون معالجة فعلية عاجلة، مؤكدا أن مثل هذا الاستهداف الذي تعرض له موكبنا جنوب الموصل لن ينال من عزيمتنا ولن يثنينا عن مواصلة طريقنا في تحقيق تطلعات وآمال شعبنا الصابر المحتسب.