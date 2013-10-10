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منع بعثة نقابية دولية من زيارة ورشة إنشاءات في قطر

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منع بعثة نقابية دولية من زيارة ورشة إنشاءات في قطر منع بعثة نقابية دولية من زيارة ورشة إنشاءات في قطر
الوفد النقابي الدولي يلغي زيارة مبرمجة إلى مدينة لوسيل التي تضم الملعب الرئيسي لمونديال 2022

كتب : أ ف ب الأربعاء 09-10-2013 22:20

مُنع وفد نقابي دولي أمس من إجراء زيارة مفاجئة لأحد ورش الإنشاءات في قطر، في إطار تحقيق يجريه حول وضع العمال الوافدين في هذا البلد ،الذي سيستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقال مسؤول في الورشة (مشروع تشترك فيه شركتا "ديار" القطرية و"فينسي" الفرنسية للإنشاءات) للوفد النقابي: "لا يمكنني أن أسمح لكم بزيارة المنشأة من دون إذن مسبق".

وردا على هذا المنع، ألغى الوفد زيارة مبرمجة إلى مدينة لوسيل، وهي مشروع عمراني ضخم يتم بناؤه شمال مدينة الدوحة، وسيكون فيه الملعب الرئيسي لمونديال 2022.

وقال عضو الوفد أمبيت يوسون إن الزيارات المبرمجة لا تهدف إلا لإظهار الأفضل في قطر.

ولم يتمكن الوفد من إجراء لقاء مع مسؤولي اللجنة المنظمة لمونديال قطر بسبب عدم ترتيب الزيارة بشكل مسبق، فنفذ أعضاءه وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة، ورددوا هتافات "بطاقة حمراء للفيفا".

وكان الوفد قرر زيارة قطر قبل نشر صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا أشار إلى وفاة 44 عاملا نيباليا هناك، ما أثار موجة تشكيك في ظروف حياة مئات الآلاف من العمال الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات.

وشكك علي المري رئيس الهيئة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مرتبطة بالحكومة، بنوايا الوفد، رغم مشاركة الهيئة في الإعداد للزيارة، مضيفا أنه "يبدو أن تحسين وضع العمال ليس هدفهم الحقيقي. لقد رتبنا لهم مواعيد، إلا أنهم يريدون أن يقابلوا أي مسؤول في أي وقت".

ومن جهته، أكد وكيل وزارة العمل حسين الملا، أن 99% من الشركات في قطر تحترم قانون العمل، موضحا أنه "بإمكان أي عامل أن يشكو".

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