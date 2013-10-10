العريان: حرب الجيش ضد الإرهاب "خاسرة"

القيادي الإخواني: مصر اضطرت للتسول من دول كانت تساعدها قبل ذلك

كتب : محمد عاشور منذ 23 دقيقة

قال عصام العريان القيادي الإخواني الهارب، إن المجازر ما زالت تتوالى، ودماء جنود الشرطة والجيش تسيل بسبب "المأساة التي تسبب فيها الانقلابيون".

وأضاف العريان خلال كلمة مسجلة أذاعتها قناة الجزيرة مباشر مصر منذ قليل، أن "الانقلابيين كسروا المسار الديمقراطي، ومن حصاد الانقلاب أنه أدخل الجيش في السياسة، فانحاز لفصيل بعينه، ثم قام بحرب وهمية ضد الإرهاب، وهي معركة خاسرة، لأنها ضد عدو وهمي وشبح لا يمكن الإمساك به".

وأكد القيادي الإخواني أنه "كان من الحصاد المر للانقلاب القطيعة التي واجهتها مصر من كثير من الدول، ولم تجد إلا الدول التي يحكمها عسكريون، وتسولت من دول كانت مصر تساعدها في السابق".