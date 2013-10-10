العريان: الجيش خرج عن دوره الدستوري ومارس السياسية

القيادي الإخواني الهارب: السجون والمعتقلات تزدحم يوما بعد يوم.. ونعيش مأساة حقيقة

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

قال عصام العريان القيادي الإخواني الهارب، إن من نتائج ما أسماه بالانقلاب العسكري قلة أعداد السياح وخلو الشواطئ والفنادق، مؤكدا أن العنف وقتل المتظاهرين السلميين هو الإرهاب الحقيقي، وهو ما أدى إلى سحب الاستثمارات من مصر.

وأكد العريان خلال كلمة مسجلة أذاعتها قناة الجزيرة مباشر مصر منذ قليل، أن الجيش "خرج عن دوره الذي نص عليه الدستور ومارس السياسة الداخلية، ووزع أفراده على المدارس والشوارع، وقمع الطلاب وفتشهم، من أجل علامة تزعجهم هي علامة رابعة العدوية رمز الصمود"، مضيفا: "نعيش مأساة حقيقة، لكن ثورتنا ستظل سلمية رغم القمع الوحشي".

وأشار إلى أن فترات الحبس الاحتياطي أصبحت بمثابة عقوبة، وأن السجون والمعتقلات تزدحم يوما بعد يوم، لكن "نأمل أن ترتفع الدعوات مع أيام الحج إلى الله، أن يخلصنا من هؤلاء الفاشيين الذين فشلوا في كل مراحل الانتخابات، فطلبوا عون الجيش والشرطة ليمارسوا سلطة ليست من حقهم".

وأكد العريان أن الشعب لن يعود إلى الاستكانة، بل سيستمر في مظاهراته السلمية، مؤكدا تقديره لعوام ضباط الجيش الذين وُظِّفوا في غير وظائفهم، لكن "لن يستمر هذا الوضع، وسيستجيب الله لدعوات الواقفين على جبل عرفات من كل الدول الإسلامية".