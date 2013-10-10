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العبد الله: القطاع الخاص شريك أساسي في تعزيز الرعاية الصحية وتطوير خدماتها

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العبد الله: القطاع الخاص شريك أساسي في تعزيز الرعاية الصحية وتطوير خدماتها العبد الله: القطاع الخاص شريك أساسي في تعزيز الرعاية الصحية وتطوير خدماتها
 
الشيخ محمد العبد الله
حنان عبد المعبود

دعا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزاراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله الى تعزيز مفهوم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في المجال الصحي، مثمنا هذا الدور ومؤكدا انه شريك أساسي لوزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية وتطوير خدماتها في البلاد. وقال العبد الله في تصريح له« ان دور القطاع الخاص لا يتمركز فقط في المجال الصحي وانما على مختلف الأصعدة، مؤكدا ان اي ناجح يجب ان يرتكز على اهمية القطاع الخاص، ومشاركته في تنمية الموارد المالية والبشرية»، كما ثمن تحرر القطاع الخاص من الروتين الحكومي وعدم تقيده بالإجراءات الروتينية التي تعرقل مشاريع ، ما يجعل دوره أساسيا في إنجاز المشاريع لاسيما في القطاع الصحي. كما أشاد العبد الله بدور القطاع الخاص في القطاع الصحي الاهلي في جانب اقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، ومشاركته ايضا للصيدليات والصيادلة وموردي الادوية وموردي الاجهزة الفنية والطبية وكذلك دعم المشاريع الصحية في القطاع الحكومي من خلال التبرعات السخية التي بها اهل الخير.

من جهة أخرى، بين الوزير أن وزارة الصحة على أهبة الاستعداد لاستضافة اجتماع وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي والذي تحتضنه الكويت يناير المقبل، مؤكدا متابعته شخصيا لجميع التجهيزات للمؤتمر بشكل يومي مع اللجان المتخصصة، وأعرب عن ثقته في خروج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة الكويت ضمن منظومة التعاون الخليجي وآملا ان يخرج الاجتماع بخطوات وقرارات تمثل فائدة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

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